Toronto, Ontario - 8. Oktober 2025 / IRW-Press / SuperBuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FWB: O2C) ("SuperBuzz" oder das "Unternehmen"), eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die Webseiten dabei unterstützt, ihren Umsatz zu steigern, ohne ihr Werbebudget erhöhen zu müssen, meldet heute nach zwei Monaten des beschleunigten Wachstums und der steigenden weltweiten Nachfrage nach ihrer Technologie einen bedeutenden Meilenstein.

SuperBuzz verzeichnete in diesem Zeitraum 1.090 Neuanmeldungen, einschließlich 361 zahlender Abonnenten, was einem Anstieg von mehr als 100 % der Gesamtzahl der aktiven zahlenden Nutzer des Unternehmens entspricht. Diese Leistung unterstreicht die zunehmende Verbreitung der proprietären KI-Lösung von SuperBuzz, die es Herausgebern und E-Commerce-Plattformen ermöglicht, die Nutzerbindung zu optimieren und die Monetarisierung durch intelligente Automatisierung und prädiktive Personalisierung effizienter zu gestalten.

Darüber hinaus konnte SuperBuzz mit der Senkung seiner Kosten für die Nutzerakquise von 1.180 $ auf etwa 280 $ eine deutliche Verbesserung der Kosteneffizienz erzielen, was einer Vervierfachung der Effizienz im Marketing und der Kapitalrendite (ROI) entspricht. Das Unternehmen führt diese Verbesserung auf eine verfeinerte Targeting-Strategie, ein besseres KI-gestütztes Lead-Scoring und organische Empfehlungen zufriedener Kunden zurück.

Auf Grundlage dieser Dynamik erwartet SuperBuzz, Anfang 2026 die Gewinnzone zu erreichen - durch einen kontinuierlichen Zuwachs bei den wiederkehrenden Einnahmen, eine disziplinierte Kostenkontrolle und die zunehmende Akzeptanz auf Unternehmensebene.

"Unsere jüngsten Ergebnisse bezeugen das starke Interesse des Marktes an leistungsorientierter KI-Automatisierung", so Liran Brenner, CEO von SuperBuzz Inc. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Vision - Webseiten dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern, ohne zugleich die Ausgaben zu erhöhen - in konkreten finanziellen Fortschritten und messbarem Kundennutzen mündet."

SuperBuzz engagiert sich nach wie vor dafür, seine KI-Plattform weltweit zu skalieren und seine SaaS-Technologie weiterzuentwickeln, um Herausgebern, Marken und Autoren von Inhalten zu maximaler digitaler Rentabilität in einer sich entwickelnden KI-orientierten Wirtschaft zu verhelfen.

Über SuperBuzz

SuperBuzz revolutioniert den Umgang von Menschen mit Technologie. Die KI-Plattform des Unternehmens nutzt GPT-Plattformen, um Prozesse wie Push-Benachrichtigungen und die Content-Erstellung zu verbessern. Die Plattform vereinfacht die Benutzeroberfläche und ermöglicht eine erweiterte digitale Interaktion, die den Bedarf an manuellen Aufgaben reduziert. Darüber hinaus reagiert die KI-Plattform von SuperBuzz intelligent auf die besonderen Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen und ist damit ein äußerst zuverlässiges und leistungsstarkes Tool für verschiedene Anwendungen.

Weiterführende Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens finden Sie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Liran Brenner

Chief Executive Officer

E-Mail: liran@superbuzz.io

Tel: 972 548167755

SuperBuzz Investor Relations

E-Mail: ir@superbuzz.io

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen zu SuperBuzz Inc., die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der künftigen Rentabilität, des Cashflows, der operativen Leistung, der Wachstumsstrategie und der Marktakzeptanz seiner Technologie enthalten. Der Erstellung solcher Aussagen liegen bestimmte wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen.

Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Risiken in Bezug auf: (a) die Finanzlage des Unternehmens, einschließlich des bisherigen Mangels an nennenswerten Einnahmen und der Abhängigkeit von Eigenkapital- und anderen Finanzierungsinstrumenten; (b) das Geschäft des Unternehmens, einschließlich seiner frühen Entwicklungsphase, staatlicher Regulierung, der Marktakzeptanz seiner Produkte, des raschen technologischen Wandels und der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; (c) geistiges Eigentum, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine proprietäre Technologie zu schützen, und seiner Abhängigkeit von strategischen Partnern; und (d) die Kapitalstruktur, einschließlich des Ausbleibens von Dividenden auf seine Stammaktien, der Volatilität des Marktpreises seiner Stammaktien und der Kosten, die mit dem Status als börsennotiertes Unternehmen verbunden sind.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den Offenlegungsunterlagen, die das Unternehmen bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Faktoren, die zukünftige Ergebnisse beeinflussen können, nicht vollständig ist.

