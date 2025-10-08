

08.10.2025 / 09:16 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gerfried Nachname(n): Eder

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,82 EUR 336 Stück 12,84 EUR 937 Stück 12,9 EUR 973 Stück 13 EUR 1.033 Stück 12,98 EUR 250 Stück 12,96 EUR 261 Stück 12,88 EUR 160 Stück 12,94 EUR 50 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,9137 EUR 4.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO





08.10.2025 CET/CEST

