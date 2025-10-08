Die Einbindung von Komponenten wie Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe, Speicher und Wallbox in Energiemanagementsysteme soll deutlich schneller und flexibler möglich sein. Geplant ist, dass Partner auch eigenständig neue Geräte in Betrieb nehmen können. Der Einsatz von KI könne zudem auch eine automatische Konfiguration ermöglichen. Kiwigrid hat eine No-Code-Plattform zur Anbindung von Energiegeräten in Energiemanagementsysteme entwickelt. Damit will der Anbieter von IoT- basierten Energiemanagement- und Energieoptimierungslösungen dem Problem entgegenwirken, dass in herstelleroffenen Systemen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland