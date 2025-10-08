Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) kommt bei Schweizer KMU immer mehr zum Einsatz. Am meisten wird die KI bei Übersetzungen und Korrespondenz eingesetzt. Hier verwendet rund die Hälfte der 300 befragten Unternehmen die künstliche Intelligenz. Auch für Werbetexte wird gerne KI eingesetzt (38 Prozent). Dies geht aus einer Studie des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Versicherers Axa hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Doch die Anwendungsmöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
