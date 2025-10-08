DJ PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eisenstadt (pta000/08.10.2025/09:47 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Claus Jürgen Preininger 2 Grund der Meldung a) Position/Status Bereichsleitung Bank Burgenland Privat & Geschäftskunden b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft b) LEI 529900AUL2XTLS3EM992 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT0000A3PK35 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 99,85 30.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 99,85 30.000 e) Datum des Geschäfts 07.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
Aussender: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft Neusiedler Straße 33 7000 Eisenstadt Österreich Ansprechpartner: Andrea Hämmerle Tel.: 02682/605-3365 E-Mail: andrea.haemmerle@grawe-bankengruppe.at Website: www.bank-bgld.at ISIN(s): AT0000A36WN6 (Anleihe) AT0000A39FE4 (Anleihe) AT0000A39FF1 (Anleihe) AT0000A39FG9 (Anleihe) AT0000A3DS07 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)
