Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 3958 | ISIN: AT0000A14Q15 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
HYPO-BANK BURGENLAND AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HYPO-BANK BURGENLAND AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.10.2025 10:21 Uhr
144 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eisenstadt (pta000/08.10.2025/09:47 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         Claus Jürgen Preininger 
   2            Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                   Bereichsleitung Bank Burgenland Privat & 
                                  Geschäftskunden 
b)      Erstmeldung                       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
b)      LEI                         529900AUL2XTLS3EM992 
   4       Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Anleihe 
       Instruments 
        Kennung                       AT0000A3PK35 
b)      Art des Geschäfts                  Kauf 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        99,85                        30.000 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        99,85                        30.000 
e)      Datum des Geschäfts                 07.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                  Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
           Neusiedler Straße 33 
           7000 Eisenstadt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andrea Hämmerle 
Tel.:         02682/605-3365 
E-Mail:        andrea.haemmerle@grawe-bankengruppe.at 
Website:       www.bank-bgld.at 
ISIN(s):       AT0000A36WN6 (Anleihe) AT0000A39FE4 (Anleihe) AT0000A39FF1 (Anleihe) AT0000A39FG9 (Anleihe) 
           AT0000A3DS07 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759909620508 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 03:47 ET (07:47 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.