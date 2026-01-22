Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 22.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold-Alarm aus Kanada: Über 200 Meter Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 3958 | ISIN: AT0000A14Q15 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
HYPO-BANK BURGENLAND AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HYPO-BANK BURGENLAND AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
22.01.2026 08:51 Uhr
211 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eisenstadt (pta000/22.01.2026/08:19 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         Claus Jürgen Preininger 
   2            Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                   Bereichsleitung Bank Burgenland Privat & 
                                  Geschäftskunden 
b)      Erstmeldung                       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
b)      LEI                         529900AUL2XTLS3EM992 
   4       Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Wandelschuldverschreibung 
       Instruments 
        Kennung                       AT0000A3R9N6 
b)      Art des Geschäfts                  Erwerb 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        100,77                        20.000 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        100,77                        20.000 
e)      Datum des Geschäfts                 21.01.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                  Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
           Neusiedler Straße 33 
           7000 Eisenstadt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andrea Hämmerle 
Tel.:         02682/605-3365 
E-Mail:        andrea.haemmerle@grawe-bankengruppe.at 
Website:       www.bank-bgld.at 
ISIN(s):       AT0000A36WN6 (Anleihe) AT0000A39FE4 (Anleihe) AT0000A39FF1 (Anleihe) AT0000A39FG9 (Anleihe) 
           AT0000A3DS07 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769066340363 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 02:19 ET (07:19 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.