Das Photovoltaik-Kraftwerk soll eine Gesamtleistung von knapp 24 Megawatt haben. Unternehmen können sich bei LEW melden und einen PPA für den Solarstrom zum Festpreis abschließen. In Nordschwaben baut LEW eine Photovoltaik-Anlage mit 24 Megawatt. Das Besondere: Der erzeugte Solarstrom kann von Unternehmen per Power Purchase Agreement (PPA) direkt bezogen werden. Mit dem Solarpark, dessen Spatenstich im Landkreis Donau-Ries nun erfolgte, will der Stromversorger den Unternehmen regional erzeugten Solarstrom liefern, ohne dass diese dabei selbst in Photovoltaik oder Windkraft investieren müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
