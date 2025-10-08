Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben auch im September wieder eine positive Performance erzielt. Seit Jahresbeginn beläuft sich die Rendite bei den von der UBS untersuchten 100 Pensionskassen damit auf 3,54 Prozent. Im September belief sich die durchschnittliche Performance der Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample auf 0,77 Prozent, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Die Spanne bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,39 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
