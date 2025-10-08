Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt, das ausstehende Volumen ihrer bestehenden 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe (2025/2030), die ursprünglich auf bis zu EUR 100 Mio. ausgelegt war, zu erhöhen. Nach der Erstplatzierung über EUR 32 Mio. im August 2025 plant das Unternehmen, eine zusätzliche Tranche unter identischen Bedingungen bei institutionellen Investoren zu emittieren, um die Finanzierungsspielräume für weiteres anorganisches Wachstum zu erweitern. Das Portfolio ist seit Mai von 52 auf rund 60 Unternehmen gewachsen, gestützt durch eine aktive Plattformentwicklung über Via Unita, Vortex, Waterkant, Altamount und mlog. Trotz höherer Finanzierungskosten bleibt CHAPTERS gut positioniert für ergebnisorientiertes Wachstum. Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel EUR 48,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
© 2025 mwb research