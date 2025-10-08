FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 900 (1175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 9625 (9600) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GLENCORE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 350 PENCE - BERENBERG CUTS RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 33 (34) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 668 (676) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ACG METALS PRICE TARGET TO 1190 (820) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3000 (2300) PENCE - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2900 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4300 (3200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 2600 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 380 (280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 112 (83) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 65 (46) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 3200 (2600) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS MET. PRICE TARGET TO 9600 (8300) PENCE - BUY - CITIGROUP CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 75 (96) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS B&M PRICE TARGET TO 290 (361) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1510 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 340 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 340 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11500 (12800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3350 (3300) PENCE - 'OW' - RBC CUTS LIONTRUST PRICE TARGET TO 270 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS ASHMORE GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 180 (170) PENCE - UBS STARTS BOKU WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE
