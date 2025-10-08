Der Thermomanagement-Spezialist technotrans (ISIN: DE000A0XYGA7) hat auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Pläne präsentiert. Mit der neuen Strategie "Ready for Growth 2030" will das Unternehmen aus Sassenberg kräftig zulegen. Bis 2030 soll der Umsatz auf mehr als 350 Millionen Euro steigen, während die operative Marge zwischen 9 und 12 Prozent liegen soll. Das klingt ambitioniert, ist aber nicht aus der Luft gegriffen. Megatrends als Wachstumstreiber technotrans profitiert von mehreren globalen Entwicklungen gleichzeitig. Künstliche Intelligenz braucht leistungsstarke Rechenzentren, die gekühlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
