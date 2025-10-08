Bei der jüngsten, vierfach überzeichneten Innovationsausschreibung erhielten ausschließlich Kombinationen aus PV und Speichern einen Zuschlag. Der Durchschnittswert lag bei 5,3 Cent je Kilowattstunde. Dagegen ging bei der Biomethan-Ausschreibung kein Gebot ein. Die Bundesnetzagentur berichtet von einer starken Nachfrage bei der jüngsten Innovationsausschreibung zum 1. September 2025. Demnach war die Ausschreibung mehr als vierfach überzeichnet. Teilnehmen konnten Bietende, die erneuerbare Energienanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver