Insgesamt 163 Gebote für 2182 Megawatt kombinierte Erneuerbaren-Anlagen mit oder ohne Speichern erhielt die Bundesnetzagentur. Die Zuschläge gingen ausschließlich an Photovoltaik-Speicher-Projekte zu Preisen zwischen 4,79 und 5,59 Cent pro Kilowattstunde. Der aktuell bestehende Speicherhype in Deutschland schlägt sich auch in den Innovationsausschreibungen nieder. Die Bundesnetzagentur verzeichnet für die aktuelle Runde mit Stichtag 1. September 2025 insgesamt 163 Gebote für Erneuerbaren-Anlagen ab einem Megawatt Leistung, wobei entweder Erneuerbaren-Technologien kombiniert oder Erneuerbaren-Anlagen
