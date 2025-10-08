

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2025 / 12:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Verus Capital Partners AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Helmut Nachname(n): Fink Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI

529900V1ZBO7TDIQX144

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A168205

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 114,14 EUR 1.941.749,68 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 114,14 EUR 1.941.749,68 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





