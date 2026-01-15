EQS-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025



15.01.2026 / 07:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Vorläufiges Ergebnis 2025

Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.797 TEUR (Vorjahr 2024: -13.449 TEUR). Dies entspricht einem Ergebnis von 10,04 EUR je ausstehender Aktie.

Kursgewinne wurden im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 8.652 TEUR (Vorjahr: 2.644 TEUR) realisiert, Abschreibungen in Höhe von 8.162 TEUR (Vorjahr: 16.113 TEUR) und Zuschreibungen in Höhe von 6.143 TEUR (Vorjahr: 157 TEUR) vorgenommen.

Es handelt sich jeweils um vorläufige Zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht durch den Abschlussprüfer geprüft bzw. durch den Aufsichtsrat festgestellt.

Die Höhe des Jahresüberschusses bzw. -fehlbetrages hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert worden sind und/oder Abschreibungen auf Wertpapiere vorgenommen wurden.

Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft kann auch durch die Entwicklung des Inneren Werts dargestellt werden, der insbesondere die aktuellen Marktwerte der Zielunternehmen berücksichtigt. Im Jahresverlauf 2025 stieg der Innere Wert von 103,54 EUR auf 115,06 pro Aktie. Dies ist eine Steigerung von 11,1%. Der Innere Wert wird von der Gesellschaft selbst ermittelt.

Frankfurt am Main, 15.1.2026

Der Vorstand