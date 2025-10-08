DJ Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb
DOW JONES--Das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt soll am 22. April 2026 eröffnet werden. Wie die Flughafen-Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, startet mit den behördlichen Abnahmen nun die Phase der Restarbeiten, darunter der Einbau der Sicherheitskontrollspuren mit CT-Scannern, der Ausbau der Gastro- und Retail-Flächen sowie fortlaufende Tests der Gepäckförderanlage. Parallel dazu werde ein umfangreicher Probebetrieb der neuen Infrastruktur vorbereitet. Von Mitte April bis Anfang Juni sollen in vier Wellen insgesamt 57 Fluggesellschaften, die aktuell im Terminal 2 angesiedelt sind, dauerhaft in das Terminal 3 umziehen. Sie werden damit die Erstnutzer des Neubaus im Süden des Frankfurter Flughafens sein.
