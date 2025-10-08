FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Schon vor den am 23. Oktober anstehenden Quartalsumsatzzahlen habe der Autobauer vorherige Aussagen im Rahmen der Markterwartungen bekräftigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht auf Konzernebene von einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
© 2025 dpa-AFX-Analyser