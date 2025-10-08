Laut der aktuellen Creditreform-Analyse bleibt das Geschäftsklima insgesamt angespannt, zeigt jedoch eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.
Trotz der minimalen Erholung leiden viele Betriebe weiterhin unter schwierigen Rahmenbedingungen. Hohe Energie- und Lohnkosten, eine schwache Industrieproduktion sowie die anhaltende Konsumzurückhaltung belasten die wirtschaftliche Lage. Während die Geschäftserwartungen mit einem Plus von 3,7 Punkten leicht anziehen, bleibt die Investitionsbereitschaft auf niedrigem Niveau: 43,5 Prozent der Unternehmen planen Investitionen (Vorjahr 40,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
