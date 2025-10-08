Erst gab es starke Absatzzahlen, nur zwei Stunden später eine Gewinnwarnung: BMW schickt Anleger in ein Wechselbad der Gefühle. Die Aktie sackte am Mittwoch um bis zu neun Prozent in den Keller. Der Münchner Autobauer musste seine Prognose fürs laufende Jahr senken. Der Vorsteuergewinn werde nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres liegen, sondern leicht darunter, teilte der Konzern in einer Ad hoc-Meldung mit. Schuld ist vor allem der enttäuschende Absatz in China sowie verzögerte Zollrückzahlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag