FORTEC Elektronik AG: Aufsichtsrat leitet Neuaufstellung der Unternehmensführung ein Germering, 8. Oktober 2025: Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik AG hat beschlossen, die Unternehmensführung der Gesellschaft neu aufzustellen. Ziel ist es, die FORTEC Gruppe strategisch und markttechnisch so aufzustellen, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld nachhaltig sichert. Hintergrund ist die am 6. Oktober 2025 veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung, in der über personelle Veränderungen im Vorstand informiert wurde. Der Aufsichtsrat wird in einem strukturierten Verfahren geeignete Kandidatinnen und Kandidaten identifizieren, die die FORTEC Gruppe mit einer klaren Zukunftsstrategie marktorientiert weiterentwickeln und eine strategische Perspektive für die kommenden Jahre setzen. Der Aufsichtsrat dankt Frau Sandra Maile für ihren langjährigen Einsatz für die FORTEC Elektronik AG und wünscht ihr für ihre berufliche und persönliche Zukunft weiterhin alles Gute. "Die FORTEC Elektronik AG verfügt über eine solide finanzielle Basis mit einer Eigenkapitalquote von rund 72 % und einem Nettofinanzguthaben von knapp 20 Mio. EUR zum 31. März 2025", erklärt Christoph Schubert, Aufsichtsratsvorsitzender der FORTEC Elektronik AG. "Gleichzeitig bewegt sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen Marktumfeld und musste seine Prognosen zuletzt mehrfach anpassen. Unser Ziel ist es nun, die neue Führung so aufzustellen, dass FORTEC wieder eine klare strategische Richtung erhält, sich marktorientiert neu positioniert und damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum legt." Bis zur Neubesetzung des Vorstands wird Herr Ulrich Ermel die laufenden Geschäfte der Gesellschaft fortführen. Der Aufsichtsrat wird ihm dabei interimsweise erfahrene Unterstützung für die Ressorts zur Seite stellen, die bislang von Frau Maile bearbeitet wurden, um die Stabilität und Handlungsfähigkeit der FORTEC Gruppe in dieser Übergangsphase sicherzustellen. Der Aufsichtsrat FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



