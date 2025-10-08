EQS-News: SoWiTec group GmbH
SOWITEC group GmbH: Inhaber der Anleihe 2018/2026 stimmen allen Beschlussvorschlägen der Gesellschaft mit großer Mehrheit zu
Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 5.343.800 Euro waren Anleihen im Nominalwert von 2.590.000 Euro vertreten, was einer Präsenz von 48,47 % entsprach, die damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.
Frank Hummel, CEO der SoWiTec group GmbH: "Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung, die sie heute durch das Votum eindeutig zum Ausdruck gebracht haben. Unser Dank gilt auch der SdK für die vertrauensvolle Zusammenarbeit."
Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlung, voraussichtlich im November 2025.
