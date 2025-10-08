EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

08.10.2025

SOWITEC group GmbH: Inhaber der Anleihe 2018/2026 stimmen allen Beschlussvorschlägen der Gesellschaft mit großer Mehrheit zu



Sonnenbühl, 8. Oktober 2025 - Die SoWiTec group GmbH gibt bekannt, dass die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A2NBZ21) in Sonnenbühl mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst hat: Stundung der am 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung in Höhe von 2.290.200 Euro um sechs Monate bis zum 8. Mai 2026;

Verzicht hinsichtlich der Ausübung der Kündigungsrechte im Hinblick auf die Nichtzahlung der zum 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung;

Ermächtigungen und die Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Ausübung von Kündigungsrechten und zeitlich befristeten Verzichtserklärungen. Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 5.343.800 Euro waren Anleihen im Nominalwert von 2.590.000 Euro vertreten, was einer Präsenz von 48,47 % entsprach, die damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag. Frank Hummel, CEO der SoWiTec group GmbH: "Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung, die sie heute durch das Votum eindeutig zum Ausdruck gebracht haben. Unser Dank gilt auch der SdK für die vertrauensvolle Zusammenarbeit." Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach Vollzug der Beschlüsse der Gläubigerversammlung, voraussichtlich im November 2025.



Kontakt:

Frank Hummel

SOWITEC group GmbH

07128 38 08-20

frank.hummel@sowitec.com Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089 88 96 90 6-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



