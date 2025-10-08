Bei LVMH stehen die Zeichen klar auf Erholung. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie hat die Aktie ein frisches Kaufsignal geliefert. Zusätzlichen Rückenwind erhielt sie am Dienstag durch eine Hochstufung von Morgan Stanley. Die Aussichten für den Luxussektor hellen sich zunehmend auf.Analyst Edouard Aubin stufte sowohl LVMH als auch Kering von "Equal-Weight" auf "Overweight" hoch. Für LVMH erhöhte er das Kursziel von 515 auf 635 Euro, warnte jedoch, dass es noch zu früh sei, "voll auf Luxus zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
