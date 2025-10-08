SAP-Kunden können nun mühelos Echtzeitdaten aus ECC, S/4HANA und BW erschließen, um intelligentere KI- und Analyseentscheidungen mit integrierter CDC und ohne benutzerdefinierten Code zu treffen

Boomi, der führende Anbieter von KI-gestützter Automatisierung, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der nativen Change Data Capture (CDC)-Erfassung für SAP-Daten bekannt gegeben. Die neue Funktion ist ab sofort weltweit verfügbar und ermöglicht es Unternehmensteams, Daten aus SAP ECC, S/4HANA und SAP Business Warehouse (BW) sicher in jeden Cloud-Data-Lake oder jedes Cloud-Data-Warehouse zu übertragen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Durch die sofortige Verfügbarkeit wichtiger SAP-Daten im gesamten Unternehmen ermöglicht diese Einführung Unternehmen, schneller auf Erkenntnisse zu reagieren, die operative Flexibilität zu verbessern und KI- und Analyseinitiativen besser zu unterstützen.

"Diese Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein für SAP-Kunden dar, die ihre Dateninfrastruktur modernisieren möchten", erklärte Mani Gill, Vice President of Product for Data and AI bei Boomi. "Durch die Kombination von Multi-Table-Ingestion, integrierter CDC und schemabewusster Transformation erschließen wir SAP-Daten für die Entscheidungsfindung in Echtzeit, ohne dass spezielle Fachkenntnisse oder kundenspezifische Entwicklungen erforderlich sind."

Da SAP-Kunden 84 des gesamten weltweiten Handels generieren und 98 der 100 größten Unternehmen der Welt mit SAP1 arbeiten, ist die Möglichkeit, einfach auf SAP-Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, von entscheidender Bedeutung für die Förderung von Innovation und betrieblicher Effizienz. Die neue CDC-Erfassungsfunktion von Boomi unterstützt Unternehmen bei der unkomplizierten Modernisierung ihrer Analysen, indem SAP-Daten innerhalb weniger Minuten erfasst werden können, ohne dass eine ABAP-Codierung erforderlich ist. Durch die Kombination von SAP- und Nicht-SAP-Daten in Echtzeit können Unternehmen die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung sowohl für KI- als auch für Business-Intelligence-Anwendungsfälle verkürzen.

Im Gegensatz zu proprietären Integrationstools bietet Boomi Flexibilität und Wahlfreiheit, sodass Kunden Daten in jeden Cloud-Data-Lake oder jedes Cloud-Data-Warehouse einspeisen können und somit keine Bindung an einen bestimmten Anbieter besteht. Die Lösung reduziert außerdem Kosten und Ressourcenaufwand, da keine kundenspezifische SAP-Entwicklung erforderlich ist und die laufende Wartung vereinfacht wird. Vor allem entspricht es den Anforderungen moderner IT-Architekturen und ermöglicht es Unternehmen, skalierbare, cloudnative und KI-gesteuerte Datenstrategien für die Zukunft zu entwickeln.

"Die zuverlässige Extraktion von Daten aus kritischen Unternehmensanwendungen wie SAP für operative und analytische Workloads war schon immer eine technische Herausforderung", erklärte Matt Aslett, Director of Research, Data and Analytics bei ISG. "Produkte, die den Zugriff auf Daten und deren Verarbeitung vereinfachen, werden zunehmend grundlegend für die Verbesserung der geschäftlichen Agilität und die Unterstützung von KI- und Analysestrategien in großem Maßstab."

Schlüsselkompetenzen:

Integrierte Änderungsdatenerfassung (CDC): Erfasst Änderungen in SAP ECC, S/4HANA und BW nahezu in Echtzeit.

Erfasst Änderungen in SAP ECC, S/4HANA und BW nahezu in Echtzeit. Erfassung mehrerer Tabellen: Erfasst SAP-Daten in großem Umfang aus Tabellen, CDS-Ansichten, Extraktoren und mehr.

Erfasst SAP-Daten in großem Umfang aus Tabellen, CDS-Ansichten, Extraktoren und mehr. Schemaorientierte Transformation: Konvertiert unformatierte, strukturierte SAP-Tabellendaten in JSON, um eine einfache und zuverlässige Datenübertragung zu ermöglichen.

Konvertiert unformatierte, strukturierte SAP-Tabellendaten in JSON, um eine einfache und zuverlässige Datenübertragung zu ermöglichen. SAP-zertifizierte, native Integration auf Anwendungsebene: Boomi für SAP stellt über die Anwendungsschicht eine direkte Verbindung zur Geschäftslogik von SAP her ein Datenbankzugriff ist nicht erforderlich.

Boomi für SAP stellt über die Anwendungsschicht eine direkte Verbindung zur Geschäftslogik von SAP her ein Datenbankzugriff ist nicht erforderlich. Unternehmensfunktionen: Deduplizierung, Stream-Checkpointing und Audit-Protokollierung sind enthalten.

