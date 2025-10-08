© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpaDie Suche nach stabilen Dividendenzahlern bleibt für viele Anleger eine der bevorzugten Strategien in volatilen Märkten. Die UBS stellt in ihrer neuen "High Quality Dividend Stock"-Liste einige spannende Werte vor.Stabile Gewinne, ein krisensicheres Geschäftsmodell und verlässliche Dividenden gehen für viele Einkommensinvestoren Hand in Hand. Die Analysten der Schweizer UBS haben kürzlich eine Liste von hochqualitativen Dividendenaktien veröffentlicht, die nicht nur stabile Erträge versprechen, sondern auch durch ihre hohe Dividendenrendite bestechen. Besonders in den Bereichen Energie, Finanzwesen und Konsumgüter wurden die Experten fündig. Für ihre Auswertung berücksichtigten sie eine …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE