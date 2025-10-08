Puma unter Druck - aber mit 100-Prozent-Potenzial? Große Chance für Anleger
|22,100
|22,130
|14:27
|22,110
|22,120
|14:27
|13:54
|Puma unter Druck - aber mit 100-Prozent-Potenzial? Große Chance für Anleger
|12:18
|Puma shares jump 5% after BofA lifts rating to "neutral," ups price target to €23
|11:40
|Aktien Frankfurt: Dax im Aufwind - Aber noch kein Ausbruch
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht....
|09:30
|Puma mit SONDERMELDUNG: Könnte die Aktie jetzt komplett drehen - Profis haben bereits gehandelt!
|09:21
|DAX-Check LIVE: Aurubis, Bilfinger, BMW, Mercedes-Benz, Nordex, Puma im Fokus
|Nach dem verhaltenen Wochenauftakt zeigte sich der DAX auch am Dienstag ohne große Bewegung. Der deutsche Leitindex beendete den Handel bei 24.385 Punkten und damit nahezu unverändert mit einem Mini-Plus...
|PUMA SE
|22,230
|+6,88 %