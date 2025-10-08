Zuletzt hat Pfizer im aufstrebenden Markt für Adipositas-Medikamente für Furore gesorgt. Mit der Übernahme von Metsera steigt das Unternehmen nach dem Scheitern des Entwicklungsprogramms mit Danuglipron wieder in den Bereich ein. Die Anzeichen verdichten sich, dass auch Novo Nordisk im Bieterprozess um die Biotech-Gesellschaft beteiligt war."Hat Mike Doustdar seine erste Niederlage im Bestreben erlitten, die künftigen Wachstumshoffnungen des Pharmakonzerns zu sichern?" - fragt die dänische Finanzzeitschrift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär