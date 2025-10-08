Um Gewerbe-Mieterstrom attarktiver zu machen, hat das Unternehmen Solation das Konzept einer virtuellen Batterie entwickelt. Bei einem ersten Standort in Stuttgart steigt der Eigenverbrauch des Solarstroms auf 83 Prozent. Mit einem als virtuelle Batterie bezeichneten Konzept wollen die Unternehmen SolarEdge und Solation mehr Solarstrom für Gewerbe-Mieterstrom mobilisieren. Zielmarkt sind Mehrmieter-Gewerbegebäude in Deutschland. Wie die Unternehmen mitteilte, entspreche das neue, von Solation patentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
