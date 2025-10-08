Rund einen Monat vor der geplanten Enthüllung des Twingo E-Tech Electric am 6. November führt Renault ein "R Pass"-Programm ein, das Zugang zu Bestellungen vor der offiziellen Markteinführung bietet. Zugleich hat Renault erste Teaserbilder der Serienversion des Retro-Stromers veröffentlicht. Vor einem Jahr wurde der Renault Twingo E-Tech Electric bereits auf dem Pariser Autosalon in Form eines Showcars vorgestellt. Seitdem ist klar: Es wird sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
