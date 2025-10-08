EQS-News: SBF AG
SBF AG mit robuster operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2025
Leipzig, 08. Oktober 2025 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat heute den Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. In einem äußerst herausfordernden Marktumfeld behauptete sich das Unternehmen und trieb wichtige Projekte voran. Im Zuge zukunftsgerichteter Investitionen legt SBF die Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
