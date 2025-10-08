Während der Marktwert für Wind an Land im Vormonat sank, stiegen die restlichen Marktwerte und auch der Spotmarktpreis gegenüber dem August. Insgesamt kamen 35 weitere Stunden mit negativen Börsenpreisen hinzu, womit die Marke von 500 Stunden in diesem Jahr erreicht ist. Der Marktwert Solar ist im September gegenüber August von 3,832 auf 4,307 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Damit lag er knapp unter dem Niveau des August 2024. Auch der Spotmarktpreis erhöhte sich und lag im September mit 8,351 Cent pro Kilowattstunde über dem Niveau des Septembers. Der Marktwert für Wind auf See stieg marginal ...

