Während zahlreiche DAX-Titel immer weiter nach oben klettern, pendelt die Aktie des weltgrößten Chemieriesen BASF derzeit weiterhin seitwärts. Dennoch kann dies durchaus als eine starke Leistung bezeichnet werden. Denn blickt man auf die Kursentwicklungen von Konkurrenten aus dem In- und Ausland, so gibt es dort weitaus schwächere Charts.Die Evonik-Aktie hat etwa seit dem ersten Quartal knapp ein Drittel an Wert verloren. Bei Lanxess sieht es genauso aus. Noch ernüchternder fällt der Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär