"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Solche langen Bodenbildungsphasen mit abschließendem Kaufsignal haben in der Regel eine hohe Aussagekraft. CFO Thierry Pieton bekräftigt für das kommende Geschäftsjahr ein Wachstum beim Gewinn je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Getrieben wird dies durch eine beschleunigte Umsatzdynamik, eine schrittweise Rückkehr der Bruttomarge auf das Vor-Corona-Niveau dank besserer Preisdurchsetzung und nachhaltiger Kostensenkungen nebst mehr Effizienz im Verwaltungsaufwand. Kleinere Übernahmen sollen aus einem jährlichen freien Cashflow von mehr als 5 Mrd. $ (Cashflow-Konversion von über 80 % bis 2027) finanziert werden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 41.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Shutdown, aber nicht am US-Aktienmarkt!- US-Bitcoin-ETFs mit Zuflüssen in Milliardenhöhe - wie dt. Anleger profitieren- Online-Apotheke mit Umsatzsprung- KI-Gewinner mit starkem Ausblick- Lupe: Stahltitel deutlich angesprungen - wer hat weiteres Potenzial?Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info