Von ultra-reinem Silicasand zum Solarglas der nächsten Generation

Saubere Chemie, klares Glas: Homerun bringt das erste 100% antimonfreie Solarglas Amerikas auf den Markt. Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Heute verkündete Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW), dass die technischen Partner des Unternehmens für das Belmonte Solarglasfabrik-Project in Bahia (Brasilien) bestätigt haben, dass die außergewöhnliche Reinheit der Silica-Ressourcen aus dem Santa Maria Eterna Distrikt die Herstellung von Solarglas zu 100% ohne Zusatz von Antimonverbindungen ermöglicht.

Dieser Durchbruch erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem weltweite Regulierungsbehörden und Recycler die Vorschriften für Antimon verschärfen - ein Schwermetall, das selbst in geringsten Konzentrationen als gesundheitsschädlich gilt. Das hochreine Quarz-(HPQ)-Silicium von Homerun, das weniger als 20 ppm oxidierbare Eisenionen enthält, ermöglicht ein fehlerfreies Schmelzen ohne Antimonzusätze - und die Herstellung von ultraklarem Solarglas mit überlegener Umweltbilanz und niedrigeren Betriebskosten.

Homeruns Vice President of Operations, Odir Pedrazzi, kommentierte in der heutigen Pressemitteilung: "Den Betrieb ohne den Zusatz von Antimon zu starten, stellt für Homerun einen entscheidenden wirtschaftlichen und ökologischen Meilenstein dar. Durch die außergewöhnliche Reinheit unserer Silicasand-Ressourcen können wir modernste Technologie mit höchsten Umweltstandards verbinden und das Unternehmen als führenden Akteur in der globalen Solarglasindustrie positionieren."

CEO Brian Leeners ergänzte: "Homeruns Fähigkeit, in Brasilien Solarglas im industriellen Maßstab antimonfrei zu produzieren, positioniert das Unternehmen an der Spitze eines globalen Wandels hin zu sichereren, recycelbaren und ESG-konformen Materialien."

Highlights

• Marktdynamik: Weltweite Verbote und Recyclingauflagen treiben die Nachfrage nach antimonfreiem Solarglas stark an.

• First-Mover-Vorteil: Homerun ist darauf ausgerichtet, von Beginn an 100% antimonfreies Solarglas zu produzieren und sich damit als eines der weltweit ersten Unternehmen im industriellen Maßstab zu etablieren, das Solarglas der nächsten Generation nach höchsten Umweltstandards herstellt.

• Gleiche Investitionskosten (CAPEX), geringere Betriebskosten (OPEX): Anlagen- und Ofendesigns sind bereits optimiert.

• Ultrareiner Rohstoff: Santa Maria Eterna HPQ-Silica (< 20 ppm Eisen) ermöglicht höchste optische Klarheit ohne den Einsatz von Antimon.

• Strategische Positionierung: Eines der wenigen Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, Solarglas im industriellen Maßstab antimonfrei herzustellen - ein klarer ESG-Vorteil und Wettbewerbsvorsprung.

Die heutige Ankündigung stellt einen entscheidenden Schritt in Homeruns vertikaler Integrationsstrategie dar und bildet die Grundlage für die folgende Analyse, warum antimonfreies Solarglas eine der bedeutendsten technologischen und ökologischen Entwicklungen in der globalen Solarindustrie darstellt.

Lesen Sie den vollständigen Report:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5463-Reinheit-entfesselt-Homeruns-antimonfreies-Solarglas,-von-Natur-aus-klar

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

https://homerunresources.com/

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.073.179

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: $0,99 CAD (07.10.2025)

Marktkapitalisierung: $63 Mio. CAD

Vollbild / Quelle

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: €0,57 EUR (08.10.2025)

Marktkapitalisierung: €37 Mio. EUR

Kontakt:

Homerun News-Disclaimer: FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG: Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Homerun Resources Inc. ("Homerun") weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von historischen Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht beziehen sich unter anderem auf: Homeruns Pläne zur Entwicklung, Finanzierung und Errichtung einer antimonfreien Solarglasfabrik in Bahia (Brasilien), einschließlich Annahmen zu Produktionskapazität, modularer Erweiterung und geplantem Produktionsbeginn. Den Prozess der Bankable Feasibility Study (BFS) und die erwarteten Ergebnisse, insbesondere die Annahme, dass hochreines Ausgangsmaterial, bestätigte Abnahmevereinbarungen (Offtakes) und unterstützende politische Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Umsetzbarkeit und Großfinanzierung ermöglichen. Die vertikale Integrationsstrategie, welche die Silicasand-Lagerstätte Santa Maria Eterna mit der nachgelagerten Solarglasproduktion verbindet, einschließlich der Annahme, dass Rohstoffkontrolle, Logistik und Energiezugang eine kontinuierliche Produktion ermöglichen. Die Erwartung, dass Homeruns hochreines Siliciumdioxid zu Solarglas verarbeitet werden kann - ohne Antimon oder andere toxische Läuterungsmittel - und dabei eine industrielle Produktion mit geringeren Betriebskosten und reduzierten Umweltauswirkungen erreicht. Die Annahme, dass Homerun zu den ersten großtechnischen Produzenten weltweit gehören wird, die 100 % antimonfreies Solarglas liefern, wodurch ein Wettbewerbs- und ESG-Vorteil insbesondere in westlichen Märkten entsteht. Prognosen zur Marktnachfrage nach nachhaltigem, antimonfreiem Solarglas sowie mögliche Preisaufschläge aufgrund sauberer Chemie und besserer Recyclingfähigkeit. Die Erwartung, dass staatliche Programme, Zölle und Kreditinitiativen in Brasilien weiterhin den Ausbau der nationalen Solarproduktion und Infrastruktur fördern. Die mögliche Beteiligung strategischer, institutioneller oder entwicklungspolitischer Partner an der Projektfinanzierung, am Bau und an der Umsetzung von Abnahmeverträgen. Die Annahme, dass Homeruns Erfolg zur Etablierung Brasiliens als regionalem Zentrum der Solarglasproduktion beitragen könnte, um Nord- und Südamerika sowie Europa mit lokal produziertem, CO2-armem Solarglas zu versorgen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen; tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich abweichen. Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem: Genehmigungen und Zulassungen: Homerun könnte nicht alle erforderlichen behördlichen, vertraglichen, unternehmerischen oder sonstigen Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt erhalten. Marktrisiken: Möglicherweise können keine ausreichenden Käufer für Silica, Solarglas oder andere Produkte gefunden werden; Nachfrageprognosen könnten sich nicht verwirklichen. Technische Risiken: Die Reduzierung von Verunreinigungen im Silica könnte nicht das für fortgeschrittene Anwendungen oder eine konstante antimonfreie Glasproduktion erforderliche Niveau erreichen; Gehalte und Mengen könnten von den Erwartungen abweichen; historische Daten und Bohrergebnisse sind möglicherweise nicht repräsentativ für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Geologische und Ressourcenrisiken: Die geologischen Eigenschaften des Santa-Maria-Eterna-Distrikts könnten von aktuellen Interpretationen abweichen. Größe, Gehalt und Homogenität der Ressource könnten nicht den bisherigen Schätzungen entsprechen; der Sand könnte sich als ungeeignet für Solarglas oder als optisch unzureichend für hocheffiziente PV-Anwendungen erweisen. Selbst bei Eignung könnten Spezifikationen oder Marktakzeptanz ausbleiben. Betriebsrisiken: Schwierigkeiten bei Exploration, Abbau, Bau, Verarbeitung oder Hochskalierung der Solarglasproduktion könnten Kosten erhöhen oder Verzögerungen verursachen; infrastrukturelle Herausforderungen könnten die Entwicklung behindern. Finanzierungsrisiken: Erforderliche Investitionen für Exploration, Minenentwicklung und nachgelagerte Anlagen könnten die Schätzungen übersteigen; Finanzierungen sind eventuell nicht zu angemessenen Konditionen oder überhaupt nicht verfügbar. Geopolitische und regulatorische Risiken: Gesetzliche, politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen in Brasilien oder anderen Ländern könnten Fortschritte behindern oder Kosten erhöhen; Vereinbarungen mit Regierungen, Gemeinden oder Partnern könnten scheitern. Personalrisiken: Homerun könnte Schwierigkeiten haben, Schlüsselpersonal oder technische Partner zu gewinnen bzw. zu halten. Preisschwankungsrisiken: Preise für Silica, Solarglas oder Energiematerialien können stark variieren und unter Umständen keine rentable Produktion ermöglichen. Vergleichbarkeitsrisiken: Ähnlichkeiten zu anderen erfolgreichen Projekten könnten sich als nicht vergleichbar in Bezug auf Geologie, Kosten oder Wirtschaftlichkeit erweisen. Umwelt- und ESG-Risiken: Umweltwiderstand oder strengere ESG-Anforderungen könnten Entwicklung verzögern oder verhindern. Nichteinhaltung neuer Nachhaltigkeitsstandards oder der Verlust einer verifizierten antimonfreien Zertifizierung könnten Finanzierung oder Abnahmechancen einschränken. Offtake- und Gegenparteirisiken: Unverbindliche Abnahmevereinbarungen könnten nicht in verbindliche Verträge überführt werden. Vertragspartner könnten Leistungen nicht erbringen oder Konditionen bei schwierigen Marktbedingungen neu verhandeln, insbesondere wenn sich Preis- und Angebotsmodelle für antimonfreies Glas weiterentwickeln. Technologieakzeptanzrisiken: Die Marktdurchdringung von antimonfreiem Solarglas oder die Bereitschaft der Endkunden, für umweltfreundlichere Produkte Aufpreise zu zahlen, könnte sich langsamer entwickeln als erwartet. Währungs- und makroökonomische Risiken: Schwankungen des brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar könnten CAPEX, OPEX und Finanzierung beeinflussen. Inflation, Zinsänderungen oder weltweite Abschwünge könnten die Wirtschaftlichkeit schwächen. Zeitliche Risiken: Projektmeilensteine, der Abschluss der BFS und Finanzierungsprozesse könnten länger dauern als erwartet, was Verzögerungen bei Bau, Inbetriebnahme oder Umsatzgenerierung zur Folge hätte. Höhere Gewalt / Naturereignisse: Extremwetter, Dürre, Überschwemmungen, Erdbeben, Pandemien oder andere unkontrollierbare Ereignisse könnten Exploration, Bau, Logistik oder Betrieb beeinträchtigen. Logistik- und Infrastrukturrisiken: Projekterfolg hängt von verlässlicher Anbindung an Häfen, Straßen, Versorgungsnetze und Energieversorgung ab. Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen bei Infrastrukturmaßnahmen könnten Zeitplan und Wirtschaftlichkeit erheblich beeinträchtigen. Drittdatenrisiken: Einige in diesem Bericht enthaltene Daten, einschließlich Markt- und Branchendaten, stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Rockstone und der Autor übernehmen keine Gewähr für deren Genauigkeit oder Vollständigkeit. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen wie Homerun bergen ein hohes Risiko, sind oft volatil, illiquide und können zu Kapitalverlust führen. Anleger sollten auf entsprechende Risiken vorbereitet sein. Leser sollten daher keine übermäßige Zuversicht in diese Informationen setzen. Rockstone und der Autor übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Frühere Entwicklungen oder Vergleiche sind nicht als Indikator für zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts - insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen "eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen" hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht (PDF) zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert - unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen. Das Titelbild (bearbeitet) wurde von Shutterstock.com bezogen und lizenziert.



