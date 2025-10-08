EQS-News: Exploits Discovery Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 8. Oktober 2025) - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634) gibt den Beginn hochauflösender magnetischer Drohnen- und VLF-EM-Untersuchungen auf ihren Goldprojekten Fenton und Wilson in Québec bekannt. Diese Untersuchungen zielen darauf ab, neue interessante Gebiete zu identifizieren und ein detaillierteres Verständnis der bekannten hochgradigen Goldzonen der Projekte zu erlangen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sowie der Feldarbeiten dieses Sommers werden als Grundlage eines Winter-Bohrprogramms dienen, das sich auf die Erweiterung der bekannten Ressourcen und die Erprobung neuer Zonen mit Goldmineralisierung konzentriert. Hochauflösende detaillierte geophysikalische Untersuchungen bei Goldprojekten in Québec Das geophysikalische Team wird mit Drohnen hochauflösende Magnet- und VLF-EM-Messungen in jedem Konzessionsgebiet durchführen. Die magnetische Untersuchung wird 270 Linienkilometer bei Fenton und 700 Linienkilometer bei Wilson abdecken, während die VLF-EM-Messung 135 Linienkilometer bei Fenton und 350 Linienkilometer bei Wilson abdecken wird. Weitere Höhepunkte sind: Magnetische - und VLF-EM-Vermessung mit Drohnen zur Abdeckung der gesamten Konzessionsgebiete Fenton und Wilson

Bei beiden Messungen wird ein Linienabstand von 50 Metern in einer Höhe von 35 bis 40 Metern über der Oberfläche für eine hohe Auflösung verwendet

Die magnetische Vermessung wird in zwei senkrechten Richtungen durchgeführt, um die Detailgenauigkeit zu verbessern und Querstrukturen mit hohem Winkel zu identifizieren, die parallel zu historischen Vermessungslinien verlaufen. Jeff Swinoga, President und CEO, kommentierte: "Wir freuen uns, diese hochauflösenden Untersuchungen auf unseren Projekten Fenton und Wilson zu starten. Gemeinsam mit unseren Feldarbeiten werden sie letztlich zu Bohrprogrammen auf diesen Goldprojekten führen. Die Messungen dienen dazu, strukturelle Kontrollen der Goldmineralisierung zu kartieren und neue, vorrangige Bohrziele auf beiden Konzessionsgebieten hervorzuheben. Die Ergebnisse werden unseren geplanten Winterbohrprogrammen sehr zu Gute kommen, bei denen wir bekannte Ressourcen erweitern und neue Zonen der Goldmineralisierung testen wollen. Mit dem kürzlich bekannt gegebenen Verkauf unserer Liegenschaften in Neufundland an New Found Gold Corp. für bis zu 3.547.100 Aktien zu einem Preis von 2,48 CAD pro Aktie (insgesamt bis zu etwa 8,8 Millionen CAD) wird Exploits über mehr als 10 Millionen CAD an liquiden Mitteln verfügen und keine Schulden haben - ideale Voraussetzungen, um unsere Projekte entschlossen voranzutreiben." Die Konzessionsgebiete Fenton und Wilson enthalten eine hochgradige Goldmineralisierung, die mit regionalen geophysikalischen Leitern entlang von Zonen mit hochwinkligen Kreuzstrukturen in Verbindung steht. Eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeit an den einzelnen Projekten finden Sie unten. Projekt Fenton Das Fenton- Projekt umfasst 18 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von etwa 760,7 Hektar, die ganzjährig über Forststraßen erreichbar sind. Eine historische Mineralressourcenschätzung (nicht konform mit NI 43-101)* ergab eine Tonnage von 426.173 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,66 g/t Gold (Au), was 63.885 Unzen Gold entspricht, darunter 23.643 Unzen innerhalb der ersten 50 Meter unterhalb der Oberfläche. Diese Schätzung wurde von Exploration Boréale Inc. (Denis Chénard, Ing., 2000) erstellt und basiert auf einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t Au und einer minimalen wahren Mächtigkeit von 1,0 m. Seitdem wurden weitere 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 10.800 Metern niedergebracht, die die mineralisierte Hülle entlang des Streichens und in die Tiefe erweitert haben. Zu den berichteten Highlights gehören: DDH 1354-17-17: 0,9 g/t Au über 32,6 m ab 405,6 m , einschließlich 12,1 g/t Au über1,0 m (SOQUEM, 2018)

, einschließlich (SOQUEM, 2018) DDH 1354-17-17: 3,4 g/t Au über 20,0 m ab 556,0 m , einschließlich 29,6 g/t Au über 2,0 m (SOQUEM, 2018)

, einschließlich (SOQUEM, 2018) DDH 1354-17-24: 1,1 g/t Au über 11,0 m ab 660,0 m, einschließlich 8,2 g/t Au über 1,0 m (SOQUEM, 2018) Zusätzlich zu der historischen Ressource Fenton und der unmittelbaren Umgebung wurden mehrere weitere Ziele auf dem Konzessionsgebiet identifiziert (siehe Abbildung 1), einschließlich: Eines mit Bohrlöchern und einer ähnlichen geophysikalischen Signatur: 1391-17-20 ergab 42,3 g/t Au auf 5,1 m, einschließlich 356,0 g/t Au auf 0,6 m ( Gagnon, 2018 ) 1391-20-36 (ein zweites Bohrloch) ergab 2,9 g/t auf 11,0 m, einschließlich 25,7 g/t Au auf 1,0 m (Gagnon, 2020)

Vier mit Oberflächenschürfproben und einer ähnlichen geophysikalischen Signatur: Mehrere Schürfproben mit > 10,0 g/t Au, von denen eine 90,1 g/t Au erreichte

Neun mit ähnlichen geophysikalischen Zielen, für die bisher keine Probenahmen durchgeführt wurden, die jedoch mit dem nach Nordwesten verlaufenden Mag High und der EM-Leiterachse übereinstimmen (Einzelheiten zu den Probenahme-, QA/QC- und Analyseverfahren für die SOQUEM-Programme 2012, 2017-2018 und 2020 finden Sie weiter unten in Anhang A.)



Abbildung 1

Konzessionsgebiet Fenton mit historischen Ergebnissen und InfiniTEM-Messung (Cartier Resources Inc., 2021). To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6393/269641_a45af85b24a4eb52_002full.jpg Wilson-Projekt Das Goldprojekt Wilson umfasst 42 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 1.660 Hektar und befindet sich nur 15 Kilometer östlich von Lebel-sur-Quevillon in Québec. Das Projekt beherbergt mehrere goldhaltige Zonen, darunter des hochgradigen Toussaint-Vorkommens, wo eine historische Mineralressourcenschätzung (nicht konform mit NI 43-101)* 187.706 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,1 g/t Gold und insgesamt etwa 42.850 Unzen Gold ergab (durchgeführt von Freewest Resources im Jahr 1994 auf der Grundlage von 70 Bohrlöchern und 9.634 Metern). Seit der Berechnung des MRE wurden auf dem Konzessionsgebiet weitere 92 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 22.000 Metern niedergebracht. Die Ergebnisse haben die mineralisierte Hülle entlang des Streichens und in der Tiefe deutlich erweitert und beinhalten die folgenden berichteten Ergebnisse: DDH HMW 21-09: 13,11 g/t Au über 3,0 m ab 121,0 m , einschließlich 38,0 g/t Au über 1,0 m (Yordanov, 2022)

, einschließlich (Yordanov, 2022) DDH HMW 21-08: 11,25 g/t Au über 3,0 Metern ab 104,0 m , einschließlich 30,9 g/t Au über 1,0 m (Yordanov, 2022)

, einschließlich (Yordanov, 2022) DDH WL17-15: 6,8 g/t Au über 4,0 m , einschließlich 16,1 g/t Au über 1,0 m (Cartier, 2017)

, einschließlich (Cartier, 2017) DDH WL17-05: 24,8 g/t Au über 1,0 m und 5,0 g/t Au über 3,0 m; einschließlich 14,1 g/t Au über 1,0 m (Cartier, 2017). Zusätzlich zu der historischen Mineralressource Toussaint und der unmittelbaren Umgebung wurden mindestens sieben weitere Ziele auf dem Konzessionsgebiet identifiziert (siehe Abbildung 2): Sechs weisen hochgradig anomale Bohrabschnitte und eine ähnliche geophysikalische Signatur auf, einschließlich: DDH HMW 21-33: 17,31 g/t Au über 3,0 m, einschließlich 58,8 g/t Au über 1,0 m (Yordanov, 2023) 64,6 g/t Au über 0,4 m DDH HMW 21-36: 5,8 g/t Au über 4,1 m (Yordanov, 2023)

Eine weist anomale Schlitzproben und eine ähnliche geophysikalische Signatur auf: 3,9 g/t Au auf 2,0 Metern. (Einzelheiten zu den Probenahmen, der Qualitätssicherung/QC und den Analyseverfahren für die Cartier-Programme 2017 und Hawkmoon 2021-2022 sind in Anhang A enthalten.)



Abbildung 2

Konzessionsgebiet Wilson mit historischen Ergebnissen und OreVision- Untersuchung To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6393/269641_a45af85b24a4eb52_003full.jpg *Haftungsausschlüsse für historische Ressourcen Fenton (GM 56275; Chénard, 2000): Die historische Schätzung stammt aus der Zeit vor NI 43-101, ist daher nicht mit den CIM-Standards vergleichbar und verfügt nicht über eine vollständige QA/QC-Dokumentation. Sie gilt als relevant, jedoch unsicher und potenziell fehleranfällig aufgrund begrenzter Verifizierung, unvollständiger Probenahmen und Inkonsistenzen bei der Vermessungskontrolle. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Schätzung als aktuell zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Ressource. Zusätzliche Arbeiten (Datenverifizierung, erneute Protokollierung, erneute Probenahme, Bestätigungsbohrungen und aktualisierte Modellierung) wären erforderlich. Wilson (GM 52557; Freewest, 1994): Die historische Schätzung stammt aus der Zeit vor NI 43-101 und die Kategorien sind daher nicht mit den CIM-Standards vergleichbar. Sie wird als relevant, aber ungewiß und fragwürdig angesehen, da die Tonnage begrenzt ist, die historische Methodik veraltet und keine moderne QA/QC-Dokumentation vorhanden ist. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Schätzung als aktuell zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Ressource. Zusätzliche Arbeiten (Datenzusammenstellung, Kernverifizierung, Bestätigungsbohrungen und aktualisierte Modellierung) wären erforderlich. Verkauf von Immobilien in Neufundland Das Unternehmen gab vor kurzem den Verkauf seiner Konzessionsgebiete in Neufundland an New Found Gold Corp. für insgesamt 3.547.100 Aktien zu einem angenommenen Preis von 2,48 $ pro Aktie (bis zu 8,8 Mio. $) bekannt (Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung vom 8. September 2025 ). Nach Abschluss der Transaktion wird Exploits über liquide Mittel von rund 10 Millionen CAD verfügen und keine Schulden haben. Das Unternehmen plant, diese Mittel zur Weiterentwicklung seiner Projekte in Québec und Ontario zu verwenden und zusätzliche Möglichkeiten zur Erhöhung der Goldressourcen in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten zu verfolgen. Erklärung der qualifizierten Person Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von

Mark Richardson, P.Geo. (OGQ Permit No. 10929), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Über Exploits Discovery Corp. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erweiterung von Goldressourcen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Portfolio von Exploits umfasst das Goldprojekt Hawkins in Ontario sowie drei fortgeschrittene, hochgradige Goldprojekte in Québec (Fenton, Wilson und Benoist). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Projekte mit Distriktpotenzial durch systematische Exploration und Partnerschaften voranzutreiben und durch Entdeckungen und Ressourcenwachstum nachhaltigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Für den Vorstand /s/ "Jeff Swinoga"

Präsident und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Jeff Swinoga

Präsident und CEO

+1 (778) 819-2708

jeffswinoga@exploits.gold

Der Bohrkern wurde in zwei Hälften gesägt; die Proben enthielten durchschnittlich 1,5 m. Aufbereitung bei ALS Chemex Val-d'Or: getrocknet, auf 70 % <2 mm zerkleinert, pulverisiert auf 85 % <75 µm. Gold wurde mittels einer 30-g-Brandprobe (AAS-Abschluss) analysiert, wobei gravimetrische Reassays >2 ppm Au ergaben. Multielement-Geochemie durch Vier-Säuren-ICP-AES/MS und Lithogeochemie (SOQ-4) durch Lithiummetaboratfusion. Hochgradige Au-, Ag-, Cu- und Zn-Proben, die bei Bedarf erneut analysiert werden. QA/QC umfasste Standards, Leerproben und Duplikate mit ~1 von 24 Proben sowie Siliziumdioxid-Leerproben zwischen den Durchläufen. ALS ist nach ISO 17025 akkreditiert. Die Intervalle sind Kernlängen; Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Quelle: GM 70782. Fenton (SOQUEM 2017-2018) (Serie 1354):

Der Kern wurde in zwei Hälften gesägt; die Proben waren in der Regel 1,5 m lang. Aufbereitung bei ALS Val-d'Or; Gold mittels 30-g-Brandprobe (AAS-Abschluss) mit gravimetrischer Neuuntersuchung auf >2 g/t Au. Ausgewählte grobkörnige Goldproben, die mit einem Metallsieb analysiert wurden (~1.000 g). Geochemie mehrerer Elemente mittels Vier-Säuren-ICP-AES/MS und Lithiummetaborat-ICP-Methoden. SOQUEM fügte Leerzeichen, Standards und Duplikate ein; ALS führte interne Kontrollen ein. Alle Labore sind nach ISO 17025:2005 akkreditiert. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen; Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Quelle: GM 71366 Geurcheville-Fenton (SOQUEM 2020) (Serie 1391): Der Kern wurde in zwei Hälften gesägt; die Aufbereitung bei ALS umfasste das Zerkleinern und Pulverisieren mit Siliziumdioxidrohlingen, die zwischen die Proben eingelegt wurden. Die Goldwerte >5 g/t wurden mittels gravimetrischem Abschluss erneut analysiert; Pt/Pd =3 g/t und Ag =100 ppm, erneut analysiert durch Brandprobe/ICP-OES; Ag =500 ppm, erneut analysiert durch Brandprobe/gravimetrisch; Basismetalle >5% durch ICP-OES erneut geprüft. QA/QC umfasste Leerproben und CDN Resource Labs-zertifizierte Standards, die bei 1 von 25 eingefügt wurden, sowie interne ALS-Kontrollen. Alle Labore sind nach ISO 17025:2005 akkreditiert. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen; Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Quelle: GM 71834 Wilson (Viking Gold 2012) (Serie VP-12):

Kern in zwei Hälften gesägt; Proben ~1,0-1,5 m. Aufbereitung bei ALS Val-d'Or: Zerkleinerung auf 70 % <2 mm, Pulverisierung auf 85 % <75 µm. Gold mittels 30-g-Brandprobe (AAS-Abschluss; gravimetrische Neuuntersuchung >10 ppm Au). QA/QC umfasste 16 Leerproben, 16 Rocklabs-Standards und 15 Duplikate (~1 von 25), die alle innerhalb der erwarteten Bereiche lagen, mit Ausnahme einer Leerprobe (0,005 ppm Au) und eines Duplikats (VP-12-29). ALS ISO 17025 akkreditiert. Die Intervalle sind Kernlängen; Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Quelle: GM 68445 Wilson (Cartier 2017) (Serie WL):

Der Kern wurde in zwei Hälften gesägt; die Proben wurden im Techni-Lab Val-d'Or aufbereitet (zerkleinert auf 85 % <10 Mesh; 250 g pulverisiert auf 85 % <200 Mesh). Gold mittels 50-g-Brandprobe (AAS-Abschluss) mit gravimetrischer Wiederholungsuntersuchung für >5 g/t Au und Metallsieb für sichtbares Gold. Multielement-Geochemie bei Actlabs durch Lithiummetaborataufschluss mit RFA. Cartier fügte Leerproben und zertifizierte Standards (ASL) bei 1 zu 20 ein, mit internen Kontrollen von Techni-Lab. QA/QC-Schwellenwerte: >12 ppb Au für Leerproben und >3s für Standards; Fehler werden erneut analysiert. Labore akkreditiert nach ISO 17025:2005. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen; Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Quelle: GM 70585 Wilson (Hawkmoon 2021-2022) (Serie HMW):

