Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 décembre 2025) - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FSE: 634) (« Exploits » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse du 18 décembre et du 24 décembre 2025, elle a augmenté et clôturé la dernière tranche de son placement privé sans courtier et a levé 690 750 $ supplémentaires grâce à l'émission de 9 210 000 actions ordinaires accréditives (les « Actions accréditives ») au prix de 0,075 $ par Action accréditive (le « Financement accréditif »). La dernière tranche est assujettie à une période de détention de quatre mois et un jour expirant le 30 avril 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le Financement accréditif reste soumis à l'acceptation finale de la Bourse canadienne des valeurs mobilières.

Trois initiés de la Société ont participé au placement pour un montant total de 71 250 $. L'émission d'Actions accréditives à des initiés est considérée comme une « opération entre parties liées » au sens de la Norme canadienne 61-101 sur la Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« MI 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses des exigences d'évaluation formelle de la Norme 61- 101 en vertu de l'article 5.5(a) et des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires de la Norme 61-101 en vertu de l'article 5.7(1)(a) en ce qui concerne la participation des initiés, car la juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle concerne des parties intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

La Société utilisera le produit brut du Financement accréditif pour engager des « dépenses d'exploration canadiennes » admissibles qui sont considérées comme des « dépenses minières déterminées » (tels que ces deux termes sont définis dans la Loi de l'impôt) (les « dépenses admissibles ») au Canada, y compris au Québec et en Ontario, dans le cadre du portefeuille d'exploration de la Société, y compris les activités d'avancement de ses projets aurifères au Québec et en Ontario.

Les dépenses admissibles seront engagées au plus tard le 31 décembre 2026, et la Société renoncera aux dépenses admissibles au profit des souscripteurs des Actions accréditives à une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2025, pour un montant total au moins égal au produit brut tiré de l'émission des Actions accréditives.

La Société a versé à certains intermédiaires admissibles une commission d'intermédiaire en espèces totale de 37 170 $ dans le cadre du Financement accréditif. Aucun bon de souscription d'intermédiaire n'a été émis. Le paiement des commissions d'intermédiaire est soumis au respect des lois sur les valeurs mobilières applicables et des politiques de la CSE.

Les administrateurs et dirigeants de la Société ont participé au financement. La Société s'est prévalue des dispenses applicables des exigences d'approbation par les actionnaires minoritaires et d'évaluation prévues par la Norme canadienne 61-101.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (telles que définies dans la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières, ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement.

À propos d'Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery est une société canadienne d'exploration aurifère qui se concentre sur l'augmentation de ses réserves dans les juridictions minières de premier plan du Québec et de l'Ontario, avec environ 680 000 onces de ressources aurifères historiques réparties entre ses projets Fenton, Wilson, Benoist et Hawkins. La Société détient également une participation stratégique et des redevances dans New Found Gold Corp. à Terre-Neuve, suite à la vente de ses concessions à Terre-Neuve en 2025. La stratégie d'Exploits consiste à exploiter le potentiel à l'échelle régionale de son portefeuille équilibré au Québec et en Ontario grâce à une exploration systématique fondée sur des données et à des partenariats stratégiques, afin de créer de la valeur pour les actionnaires par le biais de découvertes et de la croissance des ressources.

