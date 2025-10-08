Kornelius Purps (antea): Monatskommentar Okober 2025

08.10.2025 -
Gold, Silber, Platin und Palladium - die Kursanstiege der Edelmetalle dominieren die Schlagzeilen. Was sind die Gründe für die Kursrallye der "Magnificent-4"? Und wie stark ist die Gefahr einer Kurskorrektur? Im aktuellen Monatskommentar begibt sich Kornelius Purps auf Ursachenforschung und erläutert, warum er dafür 148-Mal zum Mars reisen muss. Die Hintergründe der "Magnificent-4"-Rallye erläutert Kornelius Purps im aktuellen Monatskommentar.Erfahren Sie mehr im aktuellen Monatskommentar.
