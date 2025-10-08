Anzeige
Mittwoch, 08.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
Asset Standard
08.10.2025 16:54 Uhr
Kornelius Purps (antea): Monatskommentar Okober 2025

08.10.2025 -

Gold, Silber, Platin und Palladium - die Kursanstiege der Edelmetalle dominieren die Schlagzeilen. Was sind die Gründe für die Kursrallye der "Magnificent-4"? Und wie stark ist die Gefahr einer Kurskorrektur? Im aktuellen Monatskommentar begibt sich Kornelius Purps auf Ursachenforschung und erläutert, warum er dafür 148-Mal zum Mars reisen muss. Die Hintergründe der "Magnificent-4"-Rallye erläutert Kornelius Purps im aktuellen Monatskommentar.

Erfahren Sie mehr im aktuellen Monatskommentar.
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
