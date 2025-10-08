EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

TIN INN Holding AG erwägt Begebung einer neuen Unternehmensanleihe



Wassenberg, 8. Oktober 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8 ), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, prüft vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der attraktiven Wachstumsperspektiven die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Mit der Durchführung eines Market Soundings wurde die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank beauftragt. Die endgültige Entscheidung über eine Emission wird der Vorstand auf Basis des Investoren-Feedbacks und der aktuellen Marktbedingungen treffen.



Über TIN INN Holding AG: Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren. Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com .



TIN INN Holding AG Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com



