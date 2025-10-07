Der Roll-out von TIN INN gewinnt spürbar an Tempo: Innerhalb von nur vier Monaten sollen fünf neue Hotels eröffnet werden - damit wächst das Netzwerk auf zehn Standorte und legt den Grundstein für eine rasche Expansion auf 50 Häuser bis 2028. Das Unternehmen fokussiert sich auf unterversorgte Klein- und Mittelstädte und nutzt damit eine Marktlücke, die durch den Rückgang traditioneller Gasthöfe entstanden ist. Mit einem modernen, effizienten und ESG-orientierten Konzept positioniert sich TIN INN als klarer Herausforderer im Budget-Segment. Dank der zunehmenden Skaleneffekte aus der modularen Produktion und der Smart Factory-Automatisierung dürften sich die Margen weiter verbessern. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zuletzt bestätigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie TIN INN Wachstum steuert und sein disruptives Potenzial entfaltet - bei unserem Roundtable mit CEO Nico Sauerland am 16. Oktober: https://research-hub.de/events/registration/2025-10-16-15-00/TIW-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag





