EQS-Ad-hoc: elexxion AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
Singen, 08. Oktober 2025 - Die elexxion AG veröffentlicht heute Ihren geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2023, welcher einen Versagungsvermerk beinhalten wird.
Ende der Insiderinformation
