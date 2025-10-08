Die elexxion AG (ISIN: DE000A0KFKH0) hat ihren geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der Abschluss enthält einen Versagungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Menold Bezler. Das ist ein schwerwiegendes Signal und bedeutet, dass die Prüfer kein Urteil über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung abgeben konnten. Für Anleger und Gläubiger ist das ein ernstes Warnsignal. Überschuldung und angespannte Liquidität: Der Dentallaser-Hersteller aus Singen ist bilanziell überschuldet und befindet sich aufgrund anhaltender Verluste in einer angespannten Liquiditätssituation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
