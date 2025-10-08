EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025
Feldkirchen bei München, 08. Oktober 2025 - (ISIN DE000A0LR936) - Auf Basis aktueller Geschäftszahlen hat das Direktorium der STEICO SE heute die Umsatz- und Ertragsprognose des STEICO Konzerns für das Gesamtjahr 2025 aktualisiert.
Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von rund 1% bis 3% oberhalb des Vorjahres (zuvor: plus 3% bis 6%); dies entspräche einem Umsatz von rund 380 Mio. € bis 388 Mio. €.
Das EBIT wird nun in Höhe von rund 30 Mio. € bis 35 Mio. € erwartet (zuvor 29 Mio. € bis 35 Mio. €).
Umsatzentwicklung
Nach einem Produktionsausfall auf einer der Hauptproduktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe im Juni 2025 kam es zum Aufbau von Lieferzeiten, die entgegen der ursprünglichen Erwartung noch nicht vollständig normalisiert werden konnten. Darüber hinaus ist fällt die Belebung einzelner Märkte im zweiten Halbjahr 2025 weniger dynamisch aus als erwartet.
Ergebnisentwicklung
STEICO verfolgt ein umfangreiches Programm zur Effizienzsteigerung, dessen Effekte sich bereits positiv in der Ergebnisentwicklung niederschlagen. Trotz der geringeren Umsatzerwartung kann die Ergebnisprognose daher bestätigt werden.
Insgesamt sieht das Management den Aufwärtstrend nicht als gefährdet an und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann.
Kontakt
