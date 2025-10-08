hier

Das groß angekündigte Event entpuppte sich gestern als Vorstellung abgespeckter Modellvarianten. Ein Model Y mit kleinerer Batterie (Reichweite ca. 500 km), weniger Beschleunigung, ohne Fahrassistenzsystem und weitere Features wird in den USA ab 39.990 $ erhältlich sein. Die Billigvariante des Model 3 wird 36.990 $ kosten. Die neuen Einstiegsmodelle, von TESLA als "Standard" bezeichnet, sollen die wegfallende steuerliche Förderung in den USA kompensieren. Die Analysten hat Elon Musk gestern nicht überzeugt. Der Kurs verlor im regulären Handel 4,5 %. Als nächster Belastungstest folgen die Q3-Zahlen am 22. Oktober.