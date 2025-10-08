Seit Jahresanfang hat sich die Aktie des Sportartikelherstellers glatt halbiert. Am Mittwoch jedoch dreht Puma richtig auf. Tobias Bosler erklärt im Video, warum die Aktie jetzt wieder spannend ist.Die Puma-Aktie hat sich in der Vergangenheit als wahres Comeback-Wunder erwiesen. Nach einem dramatischen Rückgang in den Neunziger Jahren stieg der Kurs von 2 Euro auf über 100 Euro. Heute sieht es jedoch wieder düster aus. Im Jahr 2025 steckt der Sportartikelhersteller in einer tiefen Krise, ausgelöst durch rückläufige Umsätze und Verluste. Die Gewinnwarnungen häufen sich, und die Prognosen für 2024 und 2025 sprechen von weiteren Herausforderungen. Beflügelt von positiven Analystenstimmen kann …