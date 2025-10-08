Washington - Der frühere Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, sieht die politische Instrumentalisierung des Militärs durch US-Präsident Donald Trump kritisch. "Wenn wir als zu parteiisch wahrgenommen werden, könnten die US-Bürger und unsere Verbündeten das Vertrauen in die US-Armee verlieren", sagte der Generalleutnant a. D. dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das macht mir Sorgen."



Trump hat die Nationalgarde in mehrere von Politikern der Demokraten regierte Städte und in den Bundesdistrikt Washington entsandt und begründet das unter anderem mit dem Kampf gegen Kriminalität oder dem Schutz von Bundesbehörden. Hodges dagegen glaubt, "dass viele der vermeintlichen Anlässe künstlich herbeigeführt werden".



Mit Blick auf die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch russische Drohnen und Flugzeuge empfiehlt der Ex-Offizier, Härte zu zeigen. "Russland führt einen Krieg der Erpressung", sagte Hodges. "Und wir im Westen haben das noch nicht wirklich begriffen. Wir handeln nicht mit der nötigen Dringlichkeit."



Die größte Gefahr liege darin, den russischen Präsidenten Wladimir Putin glauben zu machen, die Nato sei schwach oder unvorbereitet, erklärte der frühere Oberkommandierende. "Das würde ihn ermutigen, nach einem Ende des Ukrainekriegs weiterzugehen."





