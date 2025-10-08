Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) baut ihre Stellung im deutschen Mobilfunkmarkt mit zwei strategischen Maßnahmen deutlich aus. Der MDAX-Konzern aus Büdelsdorf übernimmt mobilezone Deutschland komplett und verlängert gleichzeitig die exklusive Partnerschaft mit MediaMarktSaturn um weitere fünf Jahre. Beide Schritte sollen ab 2026 für deutliches Wachstum sorgen. mobilezone bringt eine Million Kunden pro Jahr: Mit der Übernahme von mobilezone Deutschland sichert sich freenet Zugang zu etablierten Marken wie Sparhandy, Deinhandy, Handystar und HIGH. Das Kölner Unternehmen gewann 2024 über eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
