Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22) hat ihre Halbjahreszahlen für 2025 vorgelegt und zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds robust. Der Spezialist für Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik aus Leipzig erzielte einen Konzernumsatz von 21,9 Millionen Euro nach 22,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Deutlich verbessert hat sich dagegen das operative Ergebnis. EBITDA steigt deutlich: Das EBITDA kletterte auf 0,5 Millionen Euro nach nur 0,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024. Bereinigt um eine Rückstellung im Zusammenhang mit einer Kundeninsolvenz liegt das EBITDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
