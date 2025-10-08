Die Aktie von RWE befindet sich derzeit im Rally-Modus. Noch im Januar war das Papier für 28 Euro zu haben. Mittlerweile notiert die Aktei bei über 40 Euro. Auch am heutigen Mittwoch kann die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Dabei profitiert RWE von einem positiven Kommentar der Analysten von Exane BNP Paribas.Harry Wyburd, Analyst bei der französischen Investmentbank Exane BNP, passte sein Urteil für RWE an: Er stufte die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär