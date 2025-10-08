

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2025 / 19:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Lutz Johannes Nachname(n): Holkenbrink

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Uhrzeit in UCT

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Voltabox AG

b) LEI

52990067LXA0GDUGW094

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (WKN A2E4LE / ISIN DE000A2E4LE9)

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf - Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,80 EUR 3.840,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

06.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





