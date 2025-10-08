The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2025
.
ISIN Name
DE0005753149 FUNKWERK O.N.
GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25
JP3635510005 TRYT INC.
KYG875721899 TENCENT HLDGS LTD
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2025
.
ISIN Name
DE0005753149 FUNKWERK O.N.
GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25
JP3635510005 TRYT INC.
KYG875721899 TENCENT HLDGS LTD
© 2025 Xetra Newsboard