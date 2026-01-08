EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Funkwerk AG übernimmt renommierten Sicherheitstechnik- und Elektrotechnik-Spezialisten



Stärkung der Marktposition in Südbayern und gezielter Ausbau der Kompetenzen in Brandmeldetechnik, Sicherheitstechnik und Elektrotechnik Kölleda, 8. Januar 2026 - Die Funkwerk AG, ein technologisch führender Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, hat die GES - Gesellschaft für Elektro- und Sicherheitstechnik mbH & Co. KG mit Sitz in München übernommen. Der bisherige Gesellschafter hat sich aufgrund einer fehlenden Nachfolgeregelung zum Verkauf entschieden und begleitet die Übergabe in enger Abstimmung mit Funkwerk. Der wirtschaftliche Übergang erfolgte zum 2. Januar 2026. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. GES ist ein seit vielen Jahren etablierter Errichter sicherheits- und elektrotechnischer Systeme und verfügt über umfassende Erfahrung in der Planung, Installation und Wartung anspruchsvoller technischer Anlagen. Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere Brandmeldetechnik, Einbruchmeldetechnik, Videoüberwachung und Zutrittskontrollsysteme sowie Elektro- und Netzwerktechnik. Das Unternehmen betreut überwiegend gewerbliche und industrielle Kunden, Facility-Management-Gesellschaften sowie Kunden aus dem Hotel- und Dienstleistungsumfeld. Innerhalb des Funkwerk-Konzerns wird GES zunächst als eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Funkwerk Security Solutions GmbH (FSS), einer Tochtergesellschaft der Funkwerk AG, fortgeführt. Die operative Kontinuität wird durch das bestehende Führungsteam sichergestellt, das dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung steht. FSS ist ein führender Anbieter integrierter Sicherheitssysteme für kritische Infrastrukturen, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Mit eigenen Softwareplattformen in den Bereichen Videoüberwachung und Gefahrenmanagement sowie bundesweiter Präsenz steht FSS für leistungsfähige, skalierbare Sicherheitslösungen "Made in Germany". Die Übernahme von GES stärkt die regionale Präsenz von Funkwerk und FSS im wirtschaftlich bedeutenden Raum München sowie Südbayern und ergänzt das bestehende Leistungsportfolio insbesondere in der Brandmeldetechnik sowie der Elektro- und Netzwerktechnik. "Die Übernahme von GES ist ein weiterer konsequenter Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie im Bereich Sicherheitstechnik", erklärt Dr. Falk Herrmann, Vorstand der Funkwerk AG. "GES verfügt über hohe technische Kompetenz und eine sehr gute Marktposition in Südbayern. Gemeinsam mit Funkwerk Security Solutions können wir unsere Kunden künftig noch umfassender betreuen und unsere Leistungsfähigkeit in der Region gezielt ausbauen." Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 9597871, info@tik-online.de



